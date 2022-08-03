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Кафу назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре

Кафу назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре
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Бывший футболист сборной Бразилии Кафу высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре, а также выразил мнение о посещении южноамериканских фанатов этой страны.

«Это будет прекрасный турнир. Катар – это увлекательная и гостеприимная страна со своей культурой и правилами. Но для южноамериканцев, которые любят устраивать вечеринки, петь, танцевать, здесь не будет никаких проблем. Их жизнь не изменится.

Фавориты турнира? Конечно, одним из претендентов будет Бразилия, но случиться может что угодно. Очевидные фавориты – это Аргентина, Франция, Португалия и Германия», — приводит слова Кафу Sport.es.

Напомним, соревнования пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Катар впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу.

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