«Играем дома, но не совсем». Луческу – о предстоящем матче «Динамо» К со «Штурмом» в ЛЧ

77-летний румынский наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о предстоящем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с австрийским «Штурмом», который украинский клуб примет в Польше.

«Это не будет легкая игра для нас. Мы ожидаем тяжёлого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ожидает нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, играющие в еврокубках, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.

«Штурм» уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм, и имеют преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет.

Определился ли со стартовым составом? Никаких сомнений, но я не скажу вам его (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают её. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Луческу Sport.ua.

Встреча киевского «Динамо» с австрийским «Штурмом» пройдёт уже сегодня, 3 августа. Начало – 21:00 мск.

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