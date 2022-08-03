Президент «Наполи»: в США мне предлагали более $ 900 млн за продажу клуба

73-летний владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что ему предлагали почти $ 1 млрд за продажу клуба.

«В последние годы инвестиционные фонды вошли в моду, они должны гарантировать своим вкладчикам определённый доход в течение пяти лет. В это же время они увидели, что футбол — это отличная возможность, где они могут удвоить свои инвестиции, продавая клубы другим фондам в будущем. Это ведь то, через что прошли «Милан» и «Интер», верно?

Меня атакуют предложениями, я больше не могу. В 2017-2018 годах американский фонд предложил мне $ 900 млн за продажу «Наполи». Но они не понимают, что я чистый предприниматель, которому нравится играть в эту своего рода игру, так что позвольте мне продолжать играть дальше», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

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