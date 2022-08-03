Промес высказался о предстоящей игре с «Уралом», который не набрал ни одного очка

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выразил мнение о предстоящем выездном матче красно-белых в четвёртом туре чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который потерпел три поражения кряду на старте соревнований.
«Когда у соперника ещё ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у «Урала» — всегда серьёзное испытание. Это всё та же сильная команда. Не припомню, чтобы нам в Екатеринбурге было легко. Так что нужно думать не про место «Урала» в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить. Сопернику нужны очки, так что это будет интересный матч», — сказал Промес в интервью, опубликованном на YouTube-канале московского «Спартака».
Напомним, встреча «Урал» — «Спартак» пройдёт в субботу, 6 августа. Начало – 15:00 мск.
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
- 3 августа 2022
-
05:53
-
05:01
-
04:56
-
04:45
-
04:44
-
04:25
-
04:10
-
03:56
-
03:39
-
03:36
-
03:26
-
03:22
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:34
-
02:19
-
02:15
-
02:10
-
02:02
-
01:44
-
01:39
-
01:32
-
01:30
-
01:20
-
01:07
-
00:26
-
00:15
-
00:12
- 2 августа 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:35