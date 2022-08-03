Промес высказался о предстоящей игре с «Уралом», который не набрал ни одного очка

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выразил мнение о предстоящем выездном матче красно-белых в четвёртом туре чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который потерпел три поражения кряду на старте соревнований.

«Когда у соперника ещё ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у «Урала» — всегда серьёзное испытание. Это всё та же сильная команда. Не припомню, чтобы нам в Екатеринбурге было легко. Так что нужно думать не про место «Урала» в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить. Сопернику нужны очки, так что это будет интересный матч», — сказал Промес в интервью, опубликованном на YouTube-канале московского «Спартака».

Напомним, встреча «Урал» — «Спартак» пройдёт в субботу, 6 августа. Начало – 15:00 мск.

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