Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-капитан «Монако» прокомментировал ничью с «ПСВ» в Лиге чемпионов

Вице-капитан «Монако» прокомментировал ничью с «ПСВ» в Лиге чемпионов
Комментарии

Вице-капитан «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал ничью в первом матче в 3-м квалификационного раунда Лиги чемпионов с «ПСВ».

«Не буду говорить, что команду устроил такой результат. Однако присутствует чувство гордости за то, что нам удалось сравнять счет в концовке игры. «ПСВ» забил чуть ли не единственный свой момент. Мне кажется, что мы были достойны победы. В концовке встречи Фофана попал в штангу, но нужно было забить. В любом случае у нас ещё есть вторая игра, и всё необходимое, чтобы добиться победы.

Мы знаем, что нас ждёт сложный выезд. Команда готовится к тому, что события могут развиваться по-разному, тем более, что голландцы будут играть при своих болельщиках», — цитирует Дисаси пресс-служба «Монако».

Новость по теме
«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСВ в матче квалификации Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022