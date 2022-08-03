Вице-капитан «Монако» прокомментировал ничью с «ПСВ» в Лиге чемпионов
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Вице-капитан «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал ничью в первом матче в 3-м квалификационного раунда Лиги чемпионов с «ПСВ».
«Не буду говорить, что команду устроил такой результат. Однако присутствует чувство гордости за то, что нам удалось сравнять счет в концовке игры. «ПСВ» забил чуть ли не единственный свой момент. Мне кажется, что мы были достойны победы. В концовке встречи Фофана попал в штангу, но нужно было забить. В любом случае у нас ещё есть вторая игра, и всё необходимое, чтобы добиться победы.
Мы знаем, что нас ждёт сложный выезд. Команда готовится к тому, что события могут развиваться по-разному, тем более, что голландцы будут играть при своих болельщиках», — цитирует Дисаси пресс-служба «Монако».
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