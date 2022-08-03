Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о трогательном ритуале в матчах против «Тоттенхэма»

Экс-форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Барселону», поделился с общественностью историей о том, как он отдаёт дань уважения своему покойному дедушке каждый раз, когда играет с «Тоттенхэмом».

Об этом футболист рассказал во время одного из эпизодов видеосериала «Всё или ничего» про «Арсенал», премьера которого состоится в четверг, 4 августа.

«Еще в 2016 году я потерял своего дедушку, и в тот день мы играли против «Тоттенхэма». Так что вот почему я всегда показываю руками символ звезды против них, потому что в тот день, я помню, что я забил дважды в память о нём, и я был действительно счастлив. Вот почему с тех пор я всегда что-то делаю ради него, так что вот моя звезда», — цитирует слова игрока Mirror Football.

В сериале сын Обамеянга затем заходит в комнату и спрашивает по-французски: «Ты приближаешься к звёздам?». Затем мальчик даёт своему отцу знак одобрения, прежде чем его брат кивает, что они ему тоже нравятся.