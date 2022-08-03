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Футболистка из Сомали назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии

Футболистка из Сомали назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии
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Футболистка сборной Сомали Икра Исмаил назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии по футболу.

«Трудно чувствовать себя полностью погружённой в команду, которая, по твоему мнению, не представляет тебя. Я по-прежнему поддерживаю Англию. Я хочу, чтобы они выиграли Евро. Я всё ещё хочу, чтобы титул вернулся домой.

Но существует своего рода внутренняя борьба между поддержкой страны, в которой я родилась, и пониманием того, что она не представляет меня. Я вижу очень низкое качество, которым мы обладаем в разнообразии игроков. Это настоящий позор. Проблема не в недостатке таланта: это недостаток возможностей, отсутствие чёткого пути. Это действительно расстраивает как игроков, так и тренеров», – приводит слова Исмаил The Athletic.

Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.

Англия — Германия. Football's Coming Home! Англия — Германия. Football's Coming Home!
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