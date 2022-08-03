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Антонио Конте: контракт никогда не был важен для меня

Антонио Конте: контракт никогда не был важен для меня
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте заявил, что в его тренерской карьере контракт никогда не имел значения.

«Я должен быть честен, в моей карьере контракт никогда не был важен. Мне не нужно подписывать контракт на год, два или три. Для клуба это же тоже может быть бременем. Могу повторить, я не тот тренер, которому нужно подписывать контракт из-за денег. Мне этого не над. В данный момент мне это не нужно. Мне хватает энтузиазма и страсти для этой работы», — приводит слова Конте Football.London.

Напомним, «Тоттенхэм» в прошлом сезоне не вышел из группы Лиги конференций, получив техническое поражение от УЕФА в шестом туре, когда матч «шпор» с «Ренном» не был проведён из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в АПЛ.

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