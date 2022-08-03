Мартин Брейтуэйт хочет остаться в «Барселоне» до конца контракта

Датский нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брейтуэйт хочет остаться в клубе до конца своего контракта, сообщает Sport.es.



По информации источника, у игрока сборной Дании ещё два года контракта с «Барселоной» и он не планирует уходить просто так. Он требует, чтобы ему заплатили всю сумму по договору. Брейтуэйт настроен отработать соглашение до конца, чтобы получить все положенные ему деньги.



Ранее сообщалось, что недавно между наставником сине-гранатовых Хави и датчанином состоялся разговор, в ходе которого футболист заявил, что хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других клубов. После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 – в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.



Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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