Шарль Де Кетеларе поделился эмоциями от перехода в «Милан»

Бельгийский полузащитник «Милана» Шарль Де Кетеларе поделился эмоциями от перехода в клуб.



«Обычно я всегда спокоен, но я был шокирован, когда узнал об интересе со стороны «Милана». Даже не знал, как реагировать. Говорят, вы не сможете представить настоящую теплоту и страсть болельщиков «Милана», пока не окажетесь здесь. Я очень доволен следующим шагом в своей карьере. Как молодой игрок с амбициями я хочу играть на самом высоком уровне.



Хочу поблагодарить «Брюгге» за все возможности, которые клуб предоставил мне. Этот клуб всегда будет моим домом», — приводит слова Де Кетеларе пресс-служба «Милана».



По итогам сезона-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии. Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Милан» сыграет с «Удинезе».