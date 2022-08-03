Фабрегас обозначил Абрамовича как выдающегося хозяина «Челси»

Бывший хавбек «Челси» Сеск Фабрегас высказал мнение о ситуации со сменой владельца в лондонской команде.



30 мая синие официально сообщили, что российский олигарх Роман Абрамович больше не является хозяином клуба: сделка по его продаже консорциуму бизнесмена из США Тодда Боули была завершена.

«Смена владельца — это всегда трудно. Абрамович был выдающимся владельцем «Челси». Он вложил в команду время, деньги и знания. Но «Челси» всегда обязан бороться и выигрывать. Я играл там на протяжении пяти лет, и настрой там — побеждать, побеждать, вот что мне нравится в этом коллективе. Играют ли они хорошо или не очень, находятся ли они на подъёме или на спаде, они всегда остаются прежними, и это мне нравится», — цитирует слова испанского игрока Sky Sports.



Напомним, Абрамович владел «аристократами» с 2003 года.