Фабрегас обозначил Абрамовича как выдающегося хозяина «Челси»

Бывший хавбек «Челси» Сеск Фабрегас высказал мнение о ситуации со сменой владельца в лондонской команде.
30 мая синие официально сообщили, что российский олигарх Роман Абрамович больше не является хозяином клуба: сделка по его продаже консорциуму бизнесмена из США Тодда Боули была завершена.
«Смена владельца — это всегда трудно. Абрамович был выдающимся владельцем «Челси». Он вложил в команду время, деньги и знания. Но «Челси» всегда обязан бороться и выигрывать. Я играл там на протяжении пяти лет, и настрой там — побеждать, побеждать, вот что мне нравится в этом коллективе. Играют ли они хорошо или не очень, находятся ли они на подъёме или на спаде, они всегда остаются прежними, и это мне нравится», — цитирует слова испанского игрока Sky Sports.
Напомним, Абрамович владел «аристократами» с 2003 года.
- 3 августа 2022
-
10:28
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
09:55
-
09:51
-
09:40
-
09:38
-
09:38
-
09:30
-
09:22
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:54
-
08:40
-
08:30
-
08:18
-
08:16
-
07:29
-
07:18
-
07:04
-
06:41
-
06:40
-
06:31
-
06:31
-
06:15
-
05:53
-
05:01
-
04:56
-
04:45
-
04:44
-
04:25
-
04:10
-
03:56