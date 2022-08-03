«Барселона» ведёт переговоры с английским клубом о продаже вратаря Нето
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Вратарь «Барселоны» Норберто Нето в ближайшее время может стать игроком «Борнмута», выступающего в английском Чемпионшипе. Испанский клуб готов расстаться с 32-летним голкипером бесплатно, однако сам Нето не намерен терять зарплату, которую он получает сейчас. «Борнмут» и «Барселона» ведут переговоры о разделении зарплаты Нето до 2023 года, когда у него истечёт контракт с действующим клубом. Об этом сообщает Relevo.
Нето стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Валенсии» за € 26 млн. Все три года Норберто являлся сменщиком Марка-Андре тер Штегена, поэтому вышел на поле лишь в 21 игре, где пропустил 20 голов и семь раз сыграл «на ноль».
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:
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