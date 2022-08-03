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Эдинсон Кавани попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Эдинсон Кавани попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»
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35-летний нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани согласовал общие условия контракта с дортмундской «Боруссией» и готов к продолжению переговоров, сообщает Bild.

По информации источника, цель «шмелей» – найти замену травмированному форварду Себастьену Аллеру в ближайшие две недели. Ранее врачи обнаружили у него опухоль яичка, точные сроки восстановления неизвестны.

Главная проблема потенциального трансфера – большая зарплата Кавани, превышающая отметку в € 10 млн в год. Скорее всего, немецкий клуб не сможет её себе позволить, поэтому Эдинсону придётся пойти на существенное понижение оклада.

Ранее СМИ стало известно, что Аллера в «Боруссии» может заменить Антони Модест из «Кёльна».

Напомним, сейчас Кавани является свободным агентом – по окончании сезона-2021/2022 у него истёк контракт с «Манчестер Юнайтед».

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