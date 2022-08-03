Новичок «Зенита» Иван признался, что ему неизвестны причины ухода Юри Алберто из клуба
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Вратарь «Зенита» Иван, перешедший в команду на правах аренды из «Коринтианса», рассказал, что не знает причин ухода своего соотечественника Юри Алберто из российской команды. Форвард отправился в Бразилию на правах обратной аренды, а в Россию вместе с Иваном приехал полузащитник Густаво Мантуан.
«Мне неизвестны причины ухода Юри Алберто. Что касается меня, то я своё решение принимал быстро. Это было моей мечтой – играть в Европе. Рад оказаться в такой именитой команде, как «Зенит», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль».
Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:
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