Новичок «Зенита» Иван признался, что ему неизвестны причины ухода Юри Алберто из клуба

Вратарь «Зенита» Иван, перешедший в команду на правах аренды из «Коринтианса», рассказал, что не знает причин ухода своего соотечественника Юри Алберто из российской команды. Форвард отправился в Бразилию на правах обратной аренды, а в Россию вместе с Иваном приехал полузащитник Густаво Мантуан.

«Мне неизвестны причины ухода Юри Алберто. Что касается меня, то я своё решение принимал быстро. Это было моей мечтой – играть в Европе. Рад оказаться в такой именитой команде, как «Зенит», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль».

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном: