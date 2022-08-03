В Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону продлили запрет на полёты

Росавиация продлила запрет на полёты в аэропорты 11 городов юга и центральной части России, включая Воронеж («Факел»), Краснодар («Краснодар») и Ростов-на-Дону («Ростов»), где проводятся матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации. Новое ограничение на полеты действует до 3:45 мск 11 августа 2022 года.

Также запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ближайший домашний матч «Факела» состоится 12 августа с «Уралом». 6 августа «Краснодар» дома сыграет с «Локомотивом», а на следующий день «Ростов» примет на своём стадионе «Оренбург».

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