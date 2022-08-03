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Фердинанд: «Юнайтед» не могут позволить себе уход Роналду

Фердинанд: «Юнайтед» не могут позволить себе уход Роналду
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Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Конечно же, он останется! Очевидно, «Юнайтед» просто не могут позволить себе его уход. В этом проблема!

Где «Манчестер Юнайтед» найдёт 20 голов на трансферном рынке сейчас? Если они его продадут – кого они купят? Единственная причина, по которой «МЮ» должен его удержать, – 20 голов, которыми они рискуют в случае продажи.

Нельзя просто дать ему уйти, не взяв никого на замену! Да, Антони Марсьяль вернётся в команду, но ему ещё надо очень много доказать», – приводит слова Фердинанда The Sun.

Напомним, в последние недели в СМИ регулярно появлялась информация об уходе Роналду в другой клуб. По версии ряда источников, причина такого желания футболиста – его стремление выступать в Лиге чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» пробиться не смог.

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