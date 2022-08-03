Фердинанд: «Юнайтед» не могут позволить себе уход Роналду

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».



«Конечно же, он останется! Очевидно, «Юнайтед» просто не могут позволить себе его уход. В этом проблема!



Где «Манчестер Юнайтед» найдёт 20 голов на трансферном рынке сейчас? Если они его продадут – кого они купят? Единственная причина, по которой «МЮ» должен его удержать, – 20 голов, которыми они рискуют в случае продажи.



Нельзя просто дать ему уйти, не взяв никого на замену! Да, Антони Марсьяль вернётся в команду, но ему ещё надо очень много доказать», – приводит слова Фердинанда The Sun.



Напомним, в последние недели в СМИ регулярно появлялась информация об уходе Роналду в другой клуб. По версии ряда источников, причина такого желания футболиста – его стремление выступать в Лиге чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» пробиться не смог.