MD: Хави доволен игрой Пьянича, босниец пошёл на снижение зарплаты на 60%
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Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хави остался доволен игрой полузащитника Миралема Пьянича в матчах на предсезонных сборах. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, испанский специалист примет решение по игроку на следующей неделе, но уже отмечает, что босниец хорошо понимает позиционную игру и прекрасно работает с мячом. Также уточняется, что 32-летний футболист в прошлом сезоне пошёл на сокращение своей зарплаты на 60%.
Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в 2020 году. В 30 матчах за испанскую команду Миралем отметился тремя заработанными жёлтыми карточками. Сезон-2021/2022 Пьянич отыграл на правах аренды в турецком «Бешикташе». Соглашение между Пьяничем и «Барселоной» истекает в 2024 году.
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