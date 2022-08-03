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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Армас: клуб должен сохранить Роналду. Он лидер команды

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Армас: клуб должен сохранить Роналду. Он лидер команды
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Бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Крис Армас высказался о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из команды, а также поделился мнением об утечке информации из клуба.

«Клубу необходимо сохранить Роналду. Он является лидером «Манчестер Юнайтед».

В клубе были проблемы с утечкой информации. Источники сообщали, что у «Манчестер Юнайтед» проблемы с тренировками. Какие источники? Если это говорили игроки, почему они не высказывали недовольство тренерам? СМИ были настроены против нас, и никто не знал, откуда просачивается информация. Агенты, игроки — это было повсюду.

Мы пытались строить команду, но СМИ лезли во всё. Все знали о неприкосновенности раздевалки и того, что происходит в её стенах, но для кого-то это был пустой звук», — приводит слова Армаса Sky Sports.

Армас входил в тренерский штаб экс-наставника манкунианцев Ральфа Рангника.

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