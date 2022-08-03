«Попал в страну чудес, где можно отмечать день рождения ежедневно». Журналист — о Кокорине

Итальянский журналист Стефано Чекки высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Какой бы вариант ни случился, он будет для Кокорина успешным. Либо он останется в «Фиорентине» до конца контракта (2024) и заработает ещё € 3,6 млн, либо он уйдёт заранее в обмен на выходное пособие в миллионы. Выбор приехать во Флоренцию для Кокорина стал оглушительным успехом. Это что-то вроде попадания в страну чудес, где можно отмечать свой день рождения ежедневно и не беспокоиться об игре на футбольном поле.
Истории, подобные Кокорину, поучительны. Они говорят не только о том, как часто деньги тратятся впустую, но и о том, что, если талант не сопровождён дисциплиной, есть большой риск потеряться. Проблема в том, что у Кокорина было слишком много плохих историй, которые могли засорить ему голову и подорвать мастерство», — приводит слова Чекки La Nazione.
- 3 августа 2022
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