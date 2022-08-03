Иван ответил на вопрос о большом количестве бразильцев в «Зените»

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался о бразильской группе игроков в российской команде.

«Это правда, здесь много ребят из Латинской Америки — в том числе бразильцев. Мы можем помогать друг другу в чём-то. Но вообще это обоюдный процесс – нам помогают местные ребята, мы чему-то можем научить их. Вообще бразильцы оставили позитивный след в «Зените» – вспомните того же Халка, Жулиано. Я надеюсь встать в один ряд с ними. Здесь прекрасные болельщики. Неважно, из какой страны игрок, за всех болеют одинаково горячо.



Бразильцы – весёлые люди, которые любят хорошо проводить время. Но я в первую очередь профессионал. Я должен быть серьёзен и вести себя ответственно. На тренировках нужно выкладываться по максимуму, а для этого надо хорошо себя чувствовать. То есть высыпаться и приходить не спросонья», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном: