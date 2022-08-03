Сергей Семак: в Грозном медленное поле — сильные стороны «Зенита» на нём нивелируются

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом».

«Все матчи в Грозном действительно складываются сложно. «Ахмат» — южная и эмоциональная команда, они будут готовиться к матчу с чемпионом с особым настроем. Плюс там очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком поле. На первый план выходят борьба и настрой. Готовимся только к следующему матчу, все мысли — исключительно об игре с «Ахматом».

Агаларов здорово провёл прошлый чемпионат, мы должны обращать внимание на его качества, но у грозненцев — три нападающих, на поле может появиться любой из них. Самое важное — то, как играет команда, а не конкретный игрок», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».