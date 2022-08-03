Семак рассказал о состоянии Караваева, Мантуана и Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» рассказал о состоянии футболистов санкт-петербургского клуба.

«Караваев и Мантуан начинают работать вместе с командой, надеюсь, что на следующей неделе они приступят к полноценным занятиям с командой. Далера мы ждём на неделю позже.

Вратарская линия стабильна — Одоевский выглядит неплохо, более уверенно, чем в начале сезона. Кержаков не опускается ниже своего уровня. Ивану нужно чуть-чуть адаптироваться — мы будем искать возможность для того, чтобы посмотреть его в деле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 6 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 20:00 мск.