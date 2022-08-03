Новичок «Зенита» Иван высказался о своих целях в клубе

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал, что хочет внести вклад в завоевание командой титулов.

«Воспользоваться шансом, если он представится, и показать всё, на что я способен. Всем известно, что вратарская позиция особенная, там редко происходит ротация. Я надеюсь заслужить место на поле, сохраняя уважение к своим конкурентам. Известно, что «Зенит» – команда, которая борется за титулы. Я приложу все усилия, чтобы внести вклад в их завоевания», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль».

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном: