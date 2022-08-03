Президент «Урала» Иванов раскритиковал идею платного обращения в ЭСК
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против идеи введения платы за обращение клуба в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«Я считаю, что неправильно брать с деньги с клубов за обращение в ЭСК. Почему за то, чтобы нам объяснили решение судьи, мы должны платить? Мы обращались в ЭСК после матча с «Краснодаром» по поводу двух моментов с пенальти. Обратились, чтобы нам объяснили, почему были приняты именно такие решения, чтобы в следующий раз наши игроки знали — так играть нельзя. 50 тыс. рублей за обращение? Десять обращений — это уже полмиллиона. Моё мнение, что вводить плату за обращение нельзя», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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