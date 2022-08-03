Бразильский новичок «Зенита» Иван объяснил, что ему требуется для поездки на ЧМ-2022

Бразильский вратарь «Зенита» Иван высказался о возможном попадании в состав сборной на чемпионат мира в Катаре.
«В сборную сложно попасть, так как высококлассные игроки из Бразилии выступают по всему миру. Но это справедливо для любой сборной. Когда мне сообщили о вызове, я был чрезвычайно рад. Ведь это возможность находиться рядом с такими игроками, как Алисон, Эдерсон, Каземиро, Неймар, Коутиньо. Благодарен судьбе за такой шанс, хотя мой клуб был не на первых ролях в Бразилии. Бесценный опыт. Но у меня было много вызовов и в олимпийскую сборную Бразилии. Из-за травмы я не смог принять участие в Играх, где команда взяла золото. Но я прошёл со сборной большой путь, а это очень ценно.
Что нужно сделать, чтобы поехать на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии? Для этого надо быть ведущим игроком на своей позиции в клубе. Я постараюсь завоевать место на поле. А как будут дальше развиваться дела – время покажет», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:
- 3 августа 2022
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