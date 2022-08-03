В «Оренбурге» назвали абсурдом возможное введение платного обращения в ЭСК

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном введении платного обращения в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС).

«Брать деньги с клубов за обращение в ЭСК — это какой-то абсурд. Равносильно тому, что если ты идёшь в гражданский суд, то должен заплатить судье, чтобы он рассмотрел твоё дело. Это неправильно: надо изучить документы, понять, чем аргументировали возможное решение ввести плату за обращение», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

О подобной идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время.

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