Владелец «Наполи»: я больше не буду покупать африканских футболистов

Владелец футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался на тему приобретения футболистов из Африки.



«Или африканцы должны прекратить играть в Кубке африканских наций, или они будут вычеркнуты. Из-за этого турнира я больше не буду их покупать, ни одного. Мы платим им зарплаты, а потом отправляем играть за сборные прямо в середине клубного сезона», – приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.



Напомним, последний Кубок африканских наций действительно прошёл в разгар клубного сезона в европейских чемпионатах – в январе-феврале 2022 года. В нём участвовали такие звёзды, как Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Ашраф Хакими из «ПСЖ», а состав топ-сборных на турнире почти полностью состоял из футболистов европейских лиг.

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