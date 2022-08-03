«Барселона» предложила € 15 млн за Мартинеса, контракт Иньиго истекает в 2023-м
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«Барселона» сделала первое предложение по трансферу защитника «Атлетика» (Бильбао) Иньиго Мартинеса. Сине-гранатовые предложили за 32-летнего футболиста € 15 млн. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, баскский клуб откажется от такого предложения и попробует уговорить Мартинеса продлить контракт, истекающий летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова подписать Мартинеса через год свободным агентом и отказалась от его трансфера из-за покупки Жюля Кунде у «Севильи». Несколько лет назад «Барселона» могла подписать Мартинеса у «Реала Сосьедад», но отказалась выплачивать за него сумму отступных в размере € 32 млн. В январе 2018 года это сделал «Атлетик», подписав долгосрочный контракт с футболистом.
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