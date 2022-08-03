Sport.es: «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время завершит переход Френки де Йонга
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в ближайшее время станет футболистом английского «Манчестер Юнайтед». Стороны вскоре проведут переговоры, где согласуют последние детали сделки. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, работавший с де Йонгом в «Аяксе», разговаривал с игроком, чтобы убедить его перейти в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что 25-летний де Йонг отказывается от перехода в «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023. Уточнялось, что футболиста может подписать также «Челси», однако он не идёт на первых позициях в их шорт-листе.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
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