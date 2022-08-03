Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sport.es: «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время завершит переход Френки де Йонга

Sport.es: «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время завершит переход Френки де Йонга
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в ближайшее время станет футболистом английского «Манчестер Юнайтед». Стороны вскоре проведут переговоры, где согласуют последние детали сделки. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, работавший с де Йонгом в «Аяксе», разговаривал с игроком, чтобы убедить его перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 25-летний де Йонг отказывается от перехода в «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023. Уточнялось, что футболиста может подписать также «Челси», однако он не идёт на первых позициях в их шорт-листе.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:

Новость по теме
The Athletic: владелец «Челси» хочет видеть в команде Френки де Йонга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022