В «Трабзонспоре» сообщили, что не заинтересованы в Деяне Ловрене

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу прокомментировал информацию о возможном переходе защитника санкт-петербургского «Зенита» Деяна Ловрена в турецкий клуб.

«Мы абсолютно не заинтересованы в Деяне Ловрене. Он не находится в нашем шорт-листе на сегодняшний день», — сказал Агаоглу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что 33-летний хорватский футболист был предложен «Трабзонспору».



Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский защитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии. Ранее Ловрен играл за загребское «Динамо», «Лион», «Саутгемптон» и другие команды.