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Источник: главным тренером женской сборной Норвегии станет олимпийская чемпионка Риисе

Источник: главным тренером женской сборной Норвегии станет олимпийская чемпионка Риисе
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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, а также бывший главный тренер женской сборной Англии по футболу Бьерн Хельге Риисе возглавит сборную Норвегии. Об этом сообщает fotball.no. Этот пост стал вакантным после ухода Мартина Шегрена, уволившегося после провала команды на чемпионате Европы (сборная Норвегии не вышла из группы).

Помогать 53-летней Риисе будут Моника Кнудсен, Ингвилд Стенсланд и Джон Кнудсен. В 2021-м году Риисе была исполняющей обязанности главного тренера сборной Англии, а также руководила командой Великобритании на Олимпийских играх.

Будучи футболисткой, Риисе в составе сборной Норвегии выигрывала Олимпийские игры и становилась их бронзовым призёром, также она побеждала на чемпионате мира и выигрывала серебряные медали турнира.

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