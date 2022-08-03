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«Манчестер Юнайтед» согласовал план, по которому болельщики смогут владеть акциями клуба

«Манчестер Юнайтед» согласовал план, по которому болельщики смогут владеть акциями клуба
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«Манчестер Юнайтед» достиг принципиального соглашения с фондом болельщиков, по которому часть фанатов смогут иметь акции клуба и принимать решения относительно развития «красных дьяволов» совместно с руководством, сообщает The Guardian.

По информации источника, окончательно план будет утверждён на следующей неделе в результате опроса, проводимого среди болельщиков «Манчестер Юнайтед». Если схема будет одобрена, фонд отправит её в руководство клуба на рассмотрение.

Предполагается, что будут созданы акции двух типов – А и B. Обладатели акций B будут принимать решения наравне с семейством Глэйзеров, которое владеет клубом. Акции типа А будут иметь вес в 10 раз меньше типа B – ими будут владеть большинство инвесторов.

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