В «Зените» опровергли информацию, что Деян Ловрен был предложен «Трабзонспору»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен был предложен «Трабзонспору».
«Неправда, что Деян Ловрен был предложен «Трабзонспору», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее в «Трабзонспоре» также сообщили, что 33-летний хорватский защитник не входит в планы турецкого клуба.
Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский защитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии. Ранее Ловрен играл за загребское «Динамо», «Лион», «Саутгемптон» и другие команды.
Новость по темеВ «Трабзонспоре» сообщили, что не заинтересованы в Деяне Ловрене
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