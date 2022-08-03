«Еврейско-цыганская схема». Червиченко — об идее брать деньги с клубов за обращение в ЭСК

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об идее введения платы за обращение клуба в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«Мера в каком-то плане имеет под собой резон. Если ЭСК решает, что ошибка была, то возвращает деньги, а если нет, то отдаёт в РФС? Это еврейско-цыганская схема. То есть мы в любом случае в выигрыше. На самом деле должна быть двойная ответственность. Ведь судьи — это подразделение РФС. РФС за них ответственен, и за всё, что они исполняют.
Правильнее было бы так: клубы вносят деньги, а РФС рассматривает — если клуб неправ, то деньги забирают, а если прав, то РФС платит вдвойне. Здесь больше справедливости. Потому что клуб и так пострадавший, клуб недосчитался очков из-за этого негодяя со свистком. Почему клубу должны всего лишь вернуть деньги? Это очень хитрая позиция. Думаю, наши банкиры на такое не способны. РФС тут решил отличиться больше всех.
Что-то я очень сомневаюсь, что в этой экспертной комиссии много честных парней. Хотелось бы почитать, кто там состоит. Но они могут в одну банку забраться и окучивать клубы. Я что-то далёк от мысли, что каждый из них там агнец божий», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 августа 2022
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