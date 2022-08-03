Газизов рассказал, что защитник «Уфы» Сандрачук пропустит не менее 6 месяцев из-за травмы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о травмах, полученных защитниками команды Александром Сандрачуком и Львом Ушахиным.

«Александр Сандрачук – один из тех футболистов, на кого мы рассчитывали и понимали, что у него большое будущее. Саша получил тяжёлую травму колена – повреждение крестообразных связок и мениска. В ближайшие два-три дня он будет прооперирован, реабилитация, по прогнозам врачей, займёт не менее шести месяцев.



Также на тренировке перед матчем с «Рубином» травму получил наш защитник Лев Ушахин. Думаем, через две-три недели он приступит к тренировкам», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.

20-летний Сандрачук получил травму спустя несколько минут после выхода на поле в матче с «Рубином» (0:0) в 3-м туре Первой лиги. 20-летний Ушахин травмировался на одной из тренировок в рамках подготовки к игре.