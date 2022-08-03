Эрик тен Хаг раскритиковал игроков «МЮ», досрочно покинувших матч с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о футболистах команды, которые покинули товарищеский матч с «Райо Вальекано» (1:1) до его завершения.
«Было много тех, кто решил уехать раньше времени. Я определённо не одобряю это. Это неприемлемо для любого игрока. Мы команда, единое целое, и каждый должен оставаться на игре до конца», — приводит слова тен Хага Metro со ссылкой на Viaplay.
Ранее сообщалось, что стадион досрочно покинул нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португальский футболист вышел в этом матче в стартовом составе, но был заменён уже в перерыве, не отметившись результативными действиями. Роналду покинул «Олд Траффорд» за восемь минут до окончания игры.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 3 августа 2022
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