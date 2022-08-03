Каррера назвал игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в топ-5 лиг
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что пять футболистов нынешнего состава красно-белых могли бы заиграть в командах топ-5 лиг Европы.
«Кто из нынешних игроков «Спартака» мог бы заиграть в топ-5 лиг Европы? Думаю, это Джикия, Соболев, Мартинс, Промес и Мозес», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
58-летний Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством команда в сезоне-2016/2017 стала победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также завоевала Суперкубок страны. Итальянский специалист работал в Москве с защитником Джикией и нападающим Промесом.
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