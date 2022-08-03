Акинфеев — о высказывании Сафонова о лучшем вратаре России: никак не воспринимаю его слова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Напомним, в январе текущего года Сафонов заявил, что не считает Акинфеева лучшим вратарём России.



«Мне на что обижаться? У каждого своё мнение. За мою жизнь столько всего было. Матвей — умный парень. Эти его слова все воспринимают по-разному. Я никак не воспринимаю. Я сделал в карьере то, что мог. То, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.