Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев — о высказывании Сафонова о лучшем вратаре России: никак не воспринимаю его слова

Акинфеев — о высказывании Сафонова о лучшем вратаре России: никак не воспринимаю его слова
Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Напомним, в январе текущего года Сафонов заявил, что не считает Акинфеева лучшим вратарём России.

«Мне на что обижаться? У каждого своё мнение. За мою жизнь столько всего было. Матвей — умный парень. Эти его слова все воспринимают по-разному. Я никак не воспринимаю. Я сделал в карьере то, что мог. То, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Новость по теме
Матвей Сафонов не считает Игоря Акинфеева лучшим вратарём России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022