Акинфеев — о высказывании Сафонова о лучшем вратаре России: никак не воспринимаю его слова
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Напомним, в январе текущего года Сафонов заявил, что не считает Акинфеева лучшим вратарём России.
«Мне на что обижаться? У каждого своё мнение. За мою жизнь столько всего было. Матвей — умный парень. Эти его слова все воспринимают по-разному. Я никак не воспринимаю. Я сделал в карьере то, что мог. То, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.
Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Новость по темеМатвей Сафонов не считает Игоря Акинфеева лучшим вратарём России
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