Акбаров — об уходе из «Рубина»: девиз Бердыева — кто не с ним, тот против него

Бывший директор академии «Рубина» Нияз Акбаров раскрыл причины своего ухода из казанского клуба.
«Я не уходил. Просто с очередным приходом в «Рубин» Курбана Бердыева в клубе были созданы такие условия, что оставаться в академии не имело смысла. Он всегда работает в связке со своим давним другом Иваном Данильянцем, который прежде как раз был директором академии, и было очевидно, что место директора рано или поздно будет занято им.
Были ещё люди, покинувшие свои места в клубе после прихода Бердыева. Но должен сказать, что людей убирали точно не по профессиональным качествам. Хотя это и нормальная практика, приход нового тренера – это всегда смена состава. Тем более девиз Бердыева – кто не с ним, тот против него. Я и многие другие, кто ушёл, не являлись частью его команды», — приводит слова Акбарова «Татар-информ».
Напомним, Акбаров руководил академией «Рубина» в 2012 году, а также с 2014 по 2017 год. С 2021 года Акбаров занимает пост директора академии подмосковных «Химок».
- 3 августа 2022
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