Игроки АПЛ отныне будут преклонять колено лишь в определённых матчах лиги

В английской Премьер-лиге (АПЛ) отказались от преклонения колена футболистами перед каждым матчем турнира в рамках поддержки акции «Black Lives Matter» («Жизни чёрных важны»). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Капитаны команд АПЛ заверили лигу, что клубы продолжат участвовать в акциях, приуроченных к борьбе с расизмом и различными формами дискриминации. Однако с сезона-2022/2023 игроки команд чемпионата Англии будут преклонять колено лишь перед определёнными матчами. В их число входят стартовые игры сезона, матчи Boxing Day, которые состоятся сразу же после чемпионата мира, а также туры лиги, которые пройдут в октябре 2022 и марте 2023 года и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.