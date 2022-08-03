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Игроки АПЛ отныне будут преклонять колено лишь в определённых матчах лиги

Игроки АПЛ отныне будут преклонять колено лишь в определённых матчах лиги
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В английской Премьер-лиге (АПЛ) отказались от преклонения колена футболистами перед каждым матчем турнира в рамках поддержки акции «Black Lives Matter» («Жизни чёрных важны»). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Капитаны команд АПЛ заверили лигу, что клубы продолжат участвовать в акциях, приуроченных к борьбе с расизмом и различными формами дискриминации. Однако с сезона-2022/2023 игроки команд чемпионата Англии будут преклонять колено лишь перед определёнными матчами. В их число входят стартовые игры сезона, матчи Boxing Day, которые состоятся сразу же после чемпионата мира, а также туры лиги, которые пройдут в октябре 2022 и марте 2023 года и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.

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