Радченко: уход Ловрена будет потерей для «Зенита». Он — лидер команды

Бывший форвард сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном уходе защитника Деяна Ловрена из «Зенита».

«У Ловрена были сложности. Ему очень сложно после всех событий, происходящих в нашем спорте. Ракицкий по той же причине покинул команду, хоть и мог ещё приносить пользу. У Ловрена тоже непростая ситуация, так что я не исключаю, что он тоже может покинуть «Зенит».



Клуб его приобретал как лидера, и он им является. Недаром ему неоднократно Семаком давалась капитанская повязка. Это будет потеря», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский защитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.