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«Говорят, что мужики не плачут. Плачут». Акинфеев — о том, что может вызвать у него слёзы

«Говорят, что мужики не плачут. Плачут». Акинфеев — о том, что может вызвать у него слёзы
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что может вызвать в нём яркие эмоции.

«Я сентиментальный человек. Могу и радость, и горе другого человека переживать и при этом пустить слезинку. Это нормально. Говорят, что мужики не плачут. Плачут.

Краснеть меня может заставить какой-то поступок, какое-то действие. По большей части это происходит на поле. Где-то орёшь, с судьёй ругаешься. Это всё смотрит моя семья, мои родители. После игры я с ними связываюсь, извиняюсь за свои действия», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

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