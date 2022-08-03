«Говорят, что мужики не плачут. Плачут». Акинфеев — о том, что может вызвать у него слёзы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что может вызвать в нём яркие эмоции.
«Я сентиментальный человек. Могу и радость, и горе другого человека переживать и при этом пустить слезинку. Это нормально. Говорят, что мужики не плачут. Плачут.
Краснеть меня может заставить какой-то поступок, какое-то действие. По большей части это происходит на поле. Где-то орёшь, с судьёй ругаешься. Это всё смотрит моя семья, мои родители. После игры я с ними связываюсь, извиняюсь за свои действия», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.
Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
- 3 августа 2022
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