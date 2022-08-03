Акинфеев: многие говорят, что женского футбола не должно быть. Критиков нужно отметать
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о женском футболе.
«Конечно, смотрю матчи женского ЦСКА. Если не удаётся полностью посмотреть, просматриваю обзоры обязательно, таблицу знаю.
Многие говорят, что женского футбола не должно быть, как и многих других видов спорта с участием женщин. Я думаю, почему нет? Если девчонки любят заниматься футболом — пожалуйста. Сейчас и гандбол развивается, и футбол хорошо идёт. Как говорится, всё в их руках, а на остальных обращать внимания не надо. Надо идти к своей цели, работать, тренироваться. Тем более если это доставляет удовольствие. Критиков нужно отметать и просто делать свою работу», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.
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