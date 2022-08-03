В «Химках» предложили вводить штрафные санкции за оскорбление судей игроками и тренерами

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил с предложением о введении санкций за оскорбление арбитров со стороны футболистов и тренеров.

«Я пошёл бы дальше этих платных обращений в ЭСК и за оскорбление судей на матчах со стороны тренера, игрока вводил бы штрафные санкции. Для чего? Для того, чтобы была возможность у судей спокойно работать. Все эти штрафы можно будет направить на дополнительные семинары, лекции, подготовку судей, работающих в детско-юношеском футболе. Если клубы с чем-то не согласны, пусть и дальше подают жалобы в ЭСК, а вырученные средства можно будет вложить в те мероприятия, которые я описал выше», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.