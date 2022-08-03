Суперкомпьютер дал «Ливерпулю» наибольшие шансы на победу в АПЛ

«Ливерпуль» имеет наибольшие шансы (49,7%) на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/2023. Такой прогноз даёт суперкомпьютер. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере». На втором месте расположился «Манчестер Сити» — 47%. По данным компьютера, в четвёрке также должны финишировать «Тоттенхэм» (1,81%) и «Челси» (1,10%). Остальные команды имеют шанс на победу в АПЛ менее 0,2%

Высокие шансы попасть в четвёрку также у «Манчестер Юнайтед» (25,56%) и «Арсенала» (22%). А вот «Борнмут» (45,3%) и «Ноттингем Форест» (44,47%) обладают наибольшими шансами вылететь в Чемпионшип по итогам сезона.

Как работает суперкомпьютер

Модель оценивает вероятность исхода каждого матча (победа, ничья или поражение) с использованием коэффициентов рынка ставок и рейтинга. Коэффициенты и рейтинги основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Модель учитывает силу соперников, используя эти вероятности исхода матча, и имитирует оставшиеся матчи в соревновании тысячи раз. Анализируя результаты каждой из этих симуляций, модель может увидеть, как часто команды финишировали на каждой позиции в лиге, чтобы сделать окончательные прогнозы.