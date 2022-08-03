Игорь Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной России
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о причинах, побудивших его завершить карьеру в национальной команде России.
«Во-первых, две травмы. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что мне удалось сделать полностью. Хотел продлить своё долголетие в футболе.
В сборной у меня было всё — чемпионат Европы, чемпионат мира. На момент завершения карьеры в сборной я посчитал, что всё отдал этой команде. Я хотел, чтобы плеяда молодых вратарей больше себя раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас? Глупо держать место до 36–37 лет и никому не давать шанс, при этом понимая, что кто-то из ребят сильнее тебя. А мыслей о том, чтобы побить рекорд Игнашевича, у меня не было», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе сборной России.
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