Главный тренер «Аталанты» заблокировал переход Алексея Миранчука в «Торино»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».



«Могу подтвердить, что мы вели переговоры с «Торино», но после долгого разговора тренер Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше. Нужно всегда учитывать глубину состава», — приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.