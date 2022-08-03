«МЮ» проведёт внутреннее разбирательство из-за ухода Роналду и других игроков с матча

«Манчестер Юнайтед» проведёт внутреннее разбирательство по поводу ситуации с отъездом ряда футболистов команды со стадиона до завершения товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1), сообщает журналист Джеймс Дакер на своей странице в социальных сетях.



Ранее стало известно, что за восемь минут до конца встречи стадион покинул португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Форвард вышел в стартовом составе на этот матч, но был заменён в перерыве. Позже главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг подтвердил, что досрочно уехавших с игры игроков было несколько. Специалист раскритиковал действия своих подопечных и назвал их неприемлемыми.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: