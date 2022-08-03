«Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче с «Ахматом»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил решение оштрафовать «Сочи» за неподобающее поведение в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» (2:1).
«В матче «Сочи» — «Ахмат» игроки хозяев получили шесть жёлтых карточек, а также ещё две жёлтые — лица клуба. Клуб «Сочи» оштрафован за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Сочи» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (4) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (7).
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