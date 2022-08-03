Джикия вернулся к тренировкам «Спартака» в общей группе
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.
Ранее 28-летний футболист получил повреждение, был вынужден покинуть поле по ходу матча второго тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1) и пропустил следующую встречу красно-белых в чемпионате с «Оренбургом» (4:1). В этой игре в центре обороны «Спартака» вышли Руслан Литвинов и Никита Чернов.
Контракт Джикии с красно-белыми действует до конца сезона-2023/2024, Георгий перешёл в команду зимой 2017 года.
В матче 4-го тура «Спартак» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Матч состоится в субботу, 6 августа, и начнётся в 15:00 мск.
После трёх туров московский «Спартак» с семью очками занимает второе место в РПЛ.
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